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Россия не будет поставлять природный газ в Европу бесплатно, если Евросоюз откажется от оплаты поставок в рублях. Об этом в интервью телекомпании PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не знает, что произойдет, если ЕС откажется платить за газ в рублях. По его словам, когда в Европе примут окончательное решение, российские власти «изучат, что можно сделать».

«Определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, и бесплатно отправлять газ Западной Европе», — сказал Песков. Он также предупредил: «Нет оплаты — нет газа».

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Кроме того, Песков заверил PBS, что Россия при любом сценарии в Украине не собирается применять там ядерное оружие. «Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении», — подчеркнул он.

На вопрос о возможном вторжении России в страны НАТО представитель Кремля ответил, что в планы Москвы такое вторжение не входит. При этом он уточнил: «Если это не акт, совершаемый на основе взаимности. Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом», — сказал Песков.

На фоне заморозки российских золотовалютных резервов, хранящихся за рубежом, президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. В список таких стран вошли 46 государств, в том числе 27 стран ЕС.

Страны уже отказались выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях и призвали поступить так же заинтересованные компании.

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