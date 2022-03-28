Страны «Большой семерки» отказались платить за российский газ в рублях
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Страны «Большой семерки» не будут выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях. Об этом, сообщает Reuters, объявил министр экономики Германии Роберт Хабек по итогам переговоров участников G7.
По словам Хабека, все министры энергетики стран «Большой семерки» согласились с тем, что требование об оплате в рублях — «одностороннее очевидное нарушение существующих контрактов».
«Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина», — сказал он, добавив, что «попытка Путина разделить нас очевидна, но этого не произойдет».