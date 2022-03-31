Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами только за рубли. Покупателям предложили конвертировать валюту в Газпромбанке

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Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий торговлю газом с «недружественными» странами за российские рубли, начиная с 1 апреля, пишет «Интерфакс».

По словам Путина, действующие контракты на поставку газа остановят, если покупатели не выполнят новые условия. Для оплаты газа, следует из указа, западные страны будут должны открыть рублевые счета в Газпромбанке. Банк будет продавать на Мосбирже валюту, которую зачислят покупатели российского газа.

Путин сообщил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из «недружественных» стран откажутся оплачивать его в рублях.

Путин сказал, что Россия поставила газ западным партнерам. «Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили. Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно», — сказал Путин, слова которого приводит «Коммерсант».

После заявления Путина биржевая цена на газ в Европе выросла на 6% и на максимуме стоила 1483 доллара за тысячу кубометров.

Ранее страны G7 и Евросоюза заявили, что не станут платить за российский газ в рублях, поскольку это нарушает действующие контракты. Ранее в Кремле, комментируя возможный отказ ЕС от оплаты поставок газа в рублях, заявили: «Нет оплаты — нет газа».

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