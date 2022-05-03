Путин подписал указ об ответных санкциях. Он требует игнорировать действующие контракты и запрещает экспорт. Кто попадет под санкции, пока неясно

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что указ принят «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», направленными на лишение или ограничение права собственности Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц.

Указ запрещает:

Российским органам власти (от федеральных до органов местного самоуправления), организациям и гражданам совершать сделки с юридическими и физическими лицами, «в отношении которых применяются специальные экономические меры».

Исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

Осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями.

Также вводится запрет на вывоз за пределы территории РФ продукции и сырья, произведенных на территории страны, если такие поставки осуществляются лицами, находящимися под санкциями, или в их пользу.

Перечень лиц и организаций, «в отношении которых применяются специальные экономические меры», должно будет в десятидневный срок разработать правительство.

Также кабинет министров в течение 10 дней определит дополнительные критерии «отнесения сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым запрещаются».

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