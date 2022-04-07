Пентагон сообщил о полном отводе российских войск от Киева и Чернигова

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Российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Сейчас основные усилия Вооруженных сил РФ сосредоточены на подготовке к наступлению на востоке Украины, целью которого является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, сообщили в Генштабе Украины. По сведениям украинских военных, сейчас российская армия наступает на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

По мнению представителя Пентагона, президент РФ Владимир Путин «не достиг ни одной из своих стратегических целей» в Украине и смог взять под контроль только небольшие населенные пункты.

В Кремле отвод войск от Киева называли жестом доброй воли для создания благоприятных условий для мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приказ об отводе войск отдал лично Владимир Путин.

Представители Пентагона не исключают, что в будущем российские войска могут вернуться к Киеву. Численность выводимых из Киевской и Черниговской областей войск они оценили в 24 тысячи военнослужащих.

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