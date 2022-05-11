«Не дайте им умереть». Жены бойцов полка «Азов» встретились с папой римским

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Папа римский Франциск встретился с супругой командира «Азова» Дениса Прокопенко Екатериной и супругой бойца этого полка Арсения Федосюка Юлией.

Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк, пишет Reuters, говорили с папой римским около пяти минут. Они попросили, чтобы Франциск напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить их, потому что «российский плен — это не вариант».

«Вы — наша последняя надежда, я надеюсь, что вы сможете спасти их жизни, пожалуйста, не дайте им умереть», — сказала Екатерина Прокопенко.

Слева направо — папа римский Франциск, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов (компания-учредитель издания «Медиазона» (ООО «ЗП») и Петр Верзилов объявлены в России «иностранными агентами». Мы указываем это по требованию властей). Vatican Media / EPA / Scanpix / LETA

По словам Юлии Федосюк, бойцы «Азова» ждут возможности эвакуироваться в третью страну и только при этом условии сложить оружие.

Франциск заверил жен бойцов «Азова», что сделает все возможное для спасения украинских военных и будет молиться за них.

Бойцы полка «Азов» по-прежнему защищают завод «Азовсталь» в Мариуполе, когда весь остальной город, как предполагается, контролируют российские военные. 8 мая бойцы «Азова» заявили, что могут быть «только эвакуированы», поскольку потратили «все ресурсы для эффективной обороны». Представители «Азова» вновь подчеркнули, что не будут сдаваться в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский, что разблокировать Мариуполь военным путем в данный момент невозможно, но попытки добиться дипломатическим путем того, чтобы бойцы «Азова» смогли эвакуироваться, продолжаются.

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