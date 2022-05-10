Война Семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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Байден выразил обеспокоенность тем, что у Путина сейчас нет выхода из войны
«[У Путина] в настоящий момент нет выхода. И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — сказал президент США.
Байден также повторил тезис о том, что Путин надеялся, что война расколет НАТО и Евросоюз, но просчитался.
Администрация Одессы опубликовала последствия авиаудара, нанесенного по городу вчера поздно вечером.
По данным ВСУ, один человек погиб, еще пять получили ранения.
Минфин РФ прогнозирует самый сильный спад экономики с 1994 года
С внутренним прогнозом Минфина ознакомилось агентство Bloomberg. Ведомство ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года сократится на 12%.
Если прогноз сбудется, заявил источник агентства, это сведет на нет рост российской экономики примерно за последние десять лет.
Япония опубликовала расширенные санкционные списки
В них вошли более 140 человек, в том числе премьер Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Также под санкции попали более 70 компаний, связанных с оборонным сектором.
Привет. Мы в прямом эфире продолжаем следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.