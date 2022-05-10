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Война Семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. О событиях 9 мая читайте здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

Байден выразил обеспокоенность тем, что у Путина сейчас нет выхода из войны

«[У Путина] в настоящий момент нет выхода. И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — сказал президент США.

Байден также повторил тезис о том, что Путин надеялся, что война расколет НАТО и Евросоюз, но просчитался.

Администрация Одессы опубликовала последствия авиаудара, нанесенного по городу вчера поздно вечером.

По данным ВСУ, один человек погиб, еще пять получили ранения.

Минфин РФ прогнозирует самый сильный спад экономики с 1994 года

С внутренним прогнозом Минфина ознакомилось агентство Bloomberg. Ведомство ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 года сократится на 12%.

Если прогноз сбудется, заявил источник агентства, это сведет на нет рост российской экономики примерно за последние десять лет.

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Япония опубликовала расширенные санкционные списки

В них вошли более 140 человек, в том числе премьер Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также под санкции попали более 70 компаний, связанных с оборонным сектором.

Привет. Мы в прямом эфире продолжаем следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.