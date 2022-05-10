США и ЕС обвинили Россию в кибератаке на спутниковую интернет-связь в Украине и Европе. Она началась за час до российского вторжения

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Евросоюз, Великобритания, США и их союзники обвинили Россию в причастности к кибератаке на спутниковую сеть , которой управляет компания Viasat. Информацию о причастности России к случившемуся получили спецслужбы Великобритании и США.

По данным западных стран, атака началась в ночь на 24 февраля 2022 года, за час до российского вторжения в Украину. Действия хакеров были направлены против украинских военных, но привели к масштабным последствиям, в том числе за пределами Украины.

«Кибератака привела к серьезным последствиям, вызвав массовые сбои связи в ряде украинских госорганов и предприятий, а также среди местных пользователей и затронув несколько государств-членов ЕС», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

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По данным Великобритании, атака привела к перебоям в работе интернета у нескольких тысяч клиентов из Украины, а также затронула ветряные электростанции и интернет-пользователей в Центральной Европе. В Госдепе США говорят, что действия хакеров вывели из строя терминалы спутниковой связи в Украине и «по всей Европе». Компания Viasat еще в марте сообщала, что атака 24 февраля затронула несколько тысяч клиентов в Украине и десятки тысяч в Европе.

США считают, что Россия начала подрывные кибероперации против Украины в январе 2022 года и продолжила их во время войны.

Представители России пока не комментировали эти обвинения. Традиционно Москва отрицала свою причастность к кибератакам в Украине, странах ЕС и США.

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