Украина объявила об остановке транзита трети российского газа в Европу

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Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что с 7 утра 11 мая прекратит транзит газа через станции в Луганской области, которые находятся на оккупированной территории.

В заявлении оператора сказано, что дальнейшая транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков» невозможна из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Оператор отметил, что не может контролировать станцию «Новопсков» и другие свои активы на оккупированных территориях, поэтому прием газа осуществляться не будет.

Через Луганскую область из России в Европу поступает почти треть российского газа (до 32,6 миллиона кубических метров в сутки). Чтобы выполнить обязательства по транзиту газа, оператор газотранспортной системы Украины предложил перенести этот объем на газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» уведомил компанию, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на станцию «Сохрановка» «будут уменьшены объемы на точках выхода из газотранспортной системы Украины».

«В связи с этим „Газпром“ заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме», — заявил представитель российской компании (цитата по «Интерфаксу»). Он сказал, что перенос объемов на станцию «Суджа» «технологически невозможен».

Как отмечает «Интерфакс», заявление украинской стороны вызвало скачок цен на газ в Европе — июньский фьючерс на TTF на бирже ICE подскочил на 10% и сейчас торгуется около 1060 долларов за тысячу кубических метров.

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