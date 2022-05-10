Видеосервис Rutube второй день не работает после кибератаки Его называли российской «альтернативой» YouTube. Теперь есть версия, что он не подлежит восстановлению

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Российский видеосервис Rutube был взломан утром 9 мая. Сообщение о «мощной кибератаке» появилось в телеграм-канале хостинга около 7:00 мск. Rutube заявил, что работает над восстановлением доступа к сервису. Через час хостинг заявил, что «локализовал инцидент», и пообещал сообщить о сроках восстановления в ближайшее время. Около 18:00 пресс-служба Rutube сообщила, что данные пользователей сохранены, ведутся технические работы. Аналогичное сообщение опубликовано на сайте сервиса.

Позднее Rutube заявил, что сервис «заказали», но «битва» за него продолжается. На то, как изменился тон сообщений, обратил внимание журналист Александр Амзин — издатель «Сигнала», нового медиа от создателей «Медузы». В частности, в телеграм-канале сервиса предположили, что с помощью «дорогостоящей атаки» «кто-то очень хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют» и пообещали показать парад в записи. Вскоре пресс-служба Rutube вступила в публичную переписку с министром цифровой информации Украины Михайло Федоровым. При этом представители Rutube не сообщили пользователям никакой новой информации о том, что произошло и когда будет восстановлена работа сервиса.

Утром 10 мая источники The Village заявили, что сайт Rutube не подлежит восстановлению после кибератаки. Собеседники издания рассказали, что в результате действий хакеров «код сайта полностью удален». Для таких случаев существуют , однако в Rutube, как предположили источники The Village, не понимают, есть ли у хакера до сих пор доступ к системе или уже нет. Атака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту, выяснило издание.

В Rutube информацию о потере исходного кода отрицают, но признают, что столкнулись с самой сильной атакой за всю историю сайта. «Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заявил технический директор Rutube Андрей Литвинов. Пресс-служба хостинга уточнила, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сервиса и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. На момент публикации текста «Медузы» доступ к сайту так и не был восстановлен, сроки возобновления его работы неизвестны.

Rutube называют одной из главных российских «альтернатив» видеохостингу YouTube. Власти РФ в последнее время стали вкладывать в Rutube значительные средства, отмечали в своем расследовании журналисты «Агентства» и .

Сервис был создан еще в середине 2000-х годов. Власти обратили на него внимание еще тогда, когда «разрыв в аудитории между Rutube и YouTube не был таким огромным, как сейчас». Журналисты писали, что в 2007 году ежемесячная аудитория YouTube по всему миру оценивалась в 40 миллионов человек, а на Rutube заходили 1-2 миллиона человек.

Сейчас аудитория YouTube — более двух миллиардов человек. Rutube утверждает, что его аудитория достигла 25 миллионов, но эти данные вызывают сомнения. В исследовании компании Deloitte от сентября 2021 года Rutube вообще не упоминался в числе сервисов, где пользователи смотрят видеоконтент (YouTube при этом упомянули 83% опрошенных).

Вторая попытка сделать из отечественного хостинга «альтернативу» американскому была предпринята после того, как в конце 2010-х годов о необходимости такой замены заговорили в Кремле. Эти обсуждения совпали по времени с отравлением и арестом Алексея Навального, зимними протестами в Москве, а также усилением противостояния России и Запада.

В конце 2020 года единственным владельцем Rutube стал «Газпром-медиа». Как отмечали журналисты, «с началом войны государства против YouTube» финансирование отечественной платформы существенно выросло: деньги, в том числе от государства, выделялись как на «перекуп» блогеров, так и на обновление технической части сервиса.

После российского вторжения в Украину на Rutube переместились многие российские провластные телеканалы, поскольку YouTube стал блокировать их видео и аккаунты. С начала войны Роскомнадзор практически каждый день высказывал претензии к YouTube. Ходили слухи, что сервис могут заблокировать в России.

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