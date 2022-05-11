Видеосервис Rutube возобновил работу после атаки хакеров
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Видеосервис Rutube, на который 9 мая была совершена хакерская атака, вечером 11 мая вновь заработал.
В Rutube ранее заявляли, что видеохостинг столкнулся «с самой сильной кибератакой за всю историю существования».
Источники The Village, близкие к компании, утверждали, что в результате кибератаки код сайта был полностью удален.
В Rutube, в свою очередь, заявили, что «информация об утере исходного кода не соответствует действительности». Однако, подчеркивалось в заявлении видеохостинга, распространенном 10 мая, восстановление работы сайта «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры».