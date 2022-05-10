Источники The Village сообщили, что сайт Rutube после кибератаки не подлежит восстановлению. В видеохостинге это отрицают

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Сайт видеосервиса Rutube после кибератаки, произошедшей 9 мая, «не подлежит восстановлению», сообщили The Village источники, близкие к компании.

По их словам, «код сайта полностью удален». Для подобных случаев существуют , однако в Rutube, пишет издание, до сих пор не понимают, имеют ли хакеры доступ к системе или уже нет, и не используют резервные копии.

По мнению источника, кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту. Видеоконтент, добавил он, от взлома не пострадал.

В телеграм-канале Rutube утром 10 мая сообщили, что «информация об утере исходного кода не соответствует действительности».

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов».

При этом видеохостинг подтвердил, что столкнулся «с самой сильной кибератакой за всю историю существования», и добавил, что «восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры».

На видеосервис Rutube после начала вторжения в Украину переместились многие российские провластные телеканалы, так как Youtube стал блокировать как их аккаунты целиком, так и отдельные видео.

9 мая помимо Rutube был, предположительно, взломан встроенный плеер телевизоров Smart TV. Владельцы таких устройств могли увидеть в описаниях каналов и программе передач надпись: «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне».

Украинская Госспецсвязь сообщала, что 9 мая во время трансляции парада было прервано вещание спутника с российскими телеканалами на территорию Украины, занятую в настоящий момент российскими войсками. Причину сбоя в Госспецсвязи пояснять не стали.

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