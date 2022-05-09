В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись «На ваших руках кровь тысяч украинцев»

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Ночью и утром 9 мая владельцы телевизоров Smart TV столкнулись с тем, что в описаниях телеканалов и программ появилась антивоенная надпись. Внимание на это обратила журналистка Ксения Собчак.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных телеканалах. Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, «Ростелекома», а также владельцы медиаплееров Winx. По одной из версий, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.

Пользователи сети также заметили, что аналогичная надпись появилась в описании программ сервиса «Яндекс.Телепрограмма». На момент публикации эта надпись отсутствовала на сайте сервиса.

Кроме того, утром 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего сайт перестал открываться. Около 8 утра представители сервиса сообщили, что «локализовали инцидент», но сайт Rutube остался недоступен.

После начала российского вторжения в Украину хакеры неоднократно взламывали сайты российских СМИ, а также государственных органов — и публиковали на них антивоенные сообщения и изображения.

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