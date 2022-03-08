Хакеры взломали сайты Минкульта, ФСИН, Роскомнадзора и других российских ведомств. На них разместили антивоенные картинки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Хакеры взломали сайты ряда российских федеральных ведомств и разместили на них антивоенные картинки.

Взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.

Новость дополняется.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь