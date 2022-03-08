Хакеры взломали сайты Минкульта, ФСИН, Роскомнадзора и других российских ведомств. На них разместили антивоенные картинки
Источник: Meduza
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Хакеры взломали сайты ряда российских федеральных ведомств и разместили на них антивоенные картинки.
Взлому подверглись, в частности, сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН.
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