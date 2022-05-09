Война Семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. О событиях 8 мая читайте здесь.
Главные события последних часов:
- Зеленский принял участие в онлайн-саммите «Большой семерки». Лидеры G7 заявили, что они едины в решимости «не допустить победы президента Путина в его войне против Украины».
- США ввели санкции против Первого канала, «России 1» и НТВ.
- Российские войска заняли город Попасная в Луганской области.
- Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы.
- Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже приехал в Украину.
- В метро Киева выступили музыканты группы U2 Боно и Эдж.
- Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации журналистам из России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
В Новосибирске на шествии «Бессмертный полк» полиция задержала Владимира Салтевского, который шел с плакатом «Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну».
Задержанного, сообщает «ОВД-Инфо», доставили в Центральный отдел полиции. Ему хотят вменить новую статью об отождествлении действий руководства СССР с действиями нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП).
В Иркутске, по данным "ОВД-Инфо", 9 мая задержан Амир Амайрех, который стоял в сквере имени Кирова с плакатом «Мир».
С начала войны в Украине погибли 226 детей, 415 получили ранения, сообщила пресс-служба украинской Генпрокуратуры.
В России проходят мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Военные парады, в частности, прошли во Владивостоке, Чите, Белогорске (Амурская область) и Уссурийске. Снимки парадов публикует телеграм-канал Минобороны РФ.
В Луганской области перестали выходить на связи 11 человек, который прятались в подвале в Шипилово. Об этом, пишет «Украина Сейчас», заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, Шипилово постоянно подвергается обстрелам российскими военными и там невозможно начать разбор завалов.
Такая же ситуация, добавил Гайдай, и в Белогоровке, где, по предварительным данным, в результате авиаудара по школе погибли, предположительно, 60 человек.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
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Накануне Дня Победы Владимир Путин заявил о «священном долге» «не допустить реванша идейных наследников» нацистов. Именно продолжением борьбы с нацизмом российские власти уже третий месяц оправдывают вторжение в Украину — попутно обвиняя в нем все новые страны.
К 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне «Медуза» поговорила с теми, кто пережил настоящую войну с нацизмом. О жизни под бомбардировками, постоянном голоде и долгожданном окончании войны — а также о своем отношении к вторжению в Украину — рассказывают те, кто застал самый первый День Победы.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- В начале вторжения в Украину Россия публично заявляла о способности наносить точечные удары и ограничивать таким образом сопутствующий ущерб. Утверждалось, что таким образом украинские города будут защищены от бомбардировок.
- Однако, поскольку конфликт продолжается дольше, чем ожидала Россия, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынудило российские войска использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и их легче перехватить.
- Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точечные удары в масштабах. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.
Во время войны оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно, относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Основную активность противник проявляет на Слобожанском и Донецком направлениях. В районе Изюма российские войска по-прежнему пытаются продвинуться на юг.
- В Белгородской области сосредоточено до девятнадцати российских батальонных тактических групп. Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.
- На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлении на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.
Утром 8 мая глава Луганской области Сергей Гайдай сообщал, что украинцы отошли из Попасной на «заранее подготовленные позиции». Вечером того же дня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об «освобождении» Попасной.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
С начала войны Украину уже покинули пять миллионов человек. Одной из стран, где люди искали спасения, стала Молдова: границу с ней пересекли почти полмиллиона украинцев. Среди них — люди, пережившие Великую Отечественную войну.
Фотограф Сергей Строителев почти два месяца снимал беженцев из Украины в здании бывшего ковидного госпиталя в Кишиневе и пообщался с некоторыми из них о том, что они чувствуют сейчас, переживая вторую в своей жизни войну.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.