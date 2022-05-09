Война Семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

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Семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. О событиях 8 мая читайте здесь.

Главные события последних часов:

Зеленский принял участие в онлайн-саммите «Большой семерки». Лидеры G7 заявили, что они едины в решимости «не допустить победы президента Путина в его войне против Украины».

США ввели санкции против Первого канала, «России 1» и НТВ.

Российские войска заняли город Попасная в Луганской области.

Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы.

Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже приехал в Украину.

В метро Киева выступили музыканты группы U2 Боно и Эдж.

Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации журналистам из России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.