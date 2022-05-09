Украинским журналистам присудили специальный приз Пулитцеровской премии
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В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года — одной из самых престижных в мире наград в области журналистики, вручаемой с 1917 года.
Журналисты The Washington Post получили приз в самой престижной номинации за материал «Атака» — подробную хронологию захвата здания Капитолия в январе 2021 года.
Редакция газеты The New York Times выиграла награды в номинациях «Национальный репортаж» (об американских водителях, убитых полицейскими во время задержаний) и «Международный репортаж» (о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке в результате американских обстрелов).
В номинации «Срочный репортаж» первенствовал коллектив Miami Herald, а в жанре расследовательской журналистики победила редакция Tampa Bay Times.
Специального упоминания Пулитцеровской премии 2022 года удостоились журналисты Украины.
«Совет Пулитцеровской премии рад наградить журналистов Украины особой благодарностью за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, которая делает честь Украине и журналистам всего мира», — говорится на сайте награды.