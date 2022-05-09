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На шествии «Бессмертного полка» задержали женщину, которая несла плакат с фотографией воевавшего родственника и лозунгом «Он не хотел повторить»

Источник: ОВД-Инфо

В городе Королев Московской области задержали участницу шествия «Бессмертный полк», которая несла плакат с фотографией своего родственника и антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

О действиях полиции изданию рассказала сама задержанная Екатерина Воронина. По ее словам, ее выдернули из толпы, а затем отвезли в центральное отделение полиции города. После этого в отделе ввели план «Крепость» — перекрыли все входы и выходы в здание.

Что вменяют женщине, пока неясно.

На плакате у Ворониной были надписи «Он не хотел повторить», «Деды говорили: „Лишь бы не было войны“!», «Миру мир!», «Он не хотел войны!» и «Он воевал ради мира!».

"ОВД-Инфо" также сообщает, что в Санкт-Петербурге при попытке пройти на акцию «Бессмертный полк» задержали муниципального депутата Сергея Самусева — у него был плакат с портретом Бориса Романченко, бывшего узника нацистских концлагерей, который погиб 18 марта 2022 года в Харькове.

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