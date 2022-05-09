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Дети маршируют в костюмах танков и самолетов. На акции «Бессмертный полк» несут портреты убитых в Украине российских военных — с буквой Z Посмотрите, как в России отмечают 9 мая. Материал обновляется

Источник: Meduza
Парад в детском саду. Танкисты Z, лётчики и санитары.
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Парад дошколят в «Золотой рыбке» — Абакан 24
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❗️Вместо военных в Тюмени маршируют лыжники, медсестры и пионеры.
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Фото на обложке: Елена Афонина / ТАСС