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Российские военные задержали в Украине двух волонтеров из Великобритании. Их сочли шпионами

Источник: BBC News

Некоммерческая организация Presidium Network из Великобритании утверждает, что российские военные задержали двух британских волонтеров, которые оказывали гуманитарную помощь в Украине. С таким заявлением выступил соучредитель Presidium Network Доминик Бирн.

Двоих граждан Великобритании, чьи имена не раскрываются, задержали на блокпосту недалеко от города Запорожье, сообщил Бирн. В беседе с BBC News, а также с CNN он сказал, что связь с волонтерами пропала 25 апреля, когда они готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

Волонтеры пытались помочь матери с двумя детьми уехать из села, который контролирует российская армия, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на Бирна. В сообщении издания сказано, что волонтеров задержали 28 апреля.

Доминик Бирн утверждает, что волонтеры шесть часов вели переговоры, чтобы пройти через последний украинский блокпост на территорию, контролируемую российскими военными, где их в последствии задержали. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Российские военные задержали и допросили семью, которой волонтеры помогали выехать с оккупированной территории, сообщил Бирн CNN. Военные, в частности, спросили, не являются ли добровольцы «британскими шпионами». Позже семью освободили и она смогла выехать в Польшу.

По словам Бирна, ни один из задержанных волонтеров не работает в Presidium Network, но организация оказывала им поддержку.

Как сообщает BBC News, МИД Великобритании срочно запросил дополнительную информацию о случившемся.

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МИД Великобритании сообщил 28 апреля, что в Украине погиб один гражданин Великобритании, а еще один пропал без вести. По данным СМИ, погиб 34-летний ветеран британских вооруженных сил Скотт Сибли.

Ранее в апреле в российский плен попали 28-летний Эйден Эслин и 48-летний Шон Пиннер, которых схватили во время боев в Мариуполе. Их показывали по российскому государственному телевидению с явными следами побоев на лице.

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