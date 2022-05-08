Война Семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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Семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину.

Главные события последних часов:

Российские войска ударили по школе в селе Белогоровка Луганской области, где укрывались 90 человек. По данным на утро 8 мая в результате, вероятно, погибли 60 человек.

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди, рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По данным Минобороны РФ, с 5 по 7 мая с завода вывели 51 человека. В общей сложности с «Азовстали» удалось эвакуировать около 300 гражданских.

Американские спецслужбы не видят признаков подготовки России к тактическому ядерному удару, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.