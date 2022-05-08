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Война Семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину.

Главные события последних часов:

  • Российские войска ударили по школе в селе Белогоровка Луганской области, где укрывались 90 человек. По данным на утро 8 мая в результате, вероятно, погибли 60 человек.
  • С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди, рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По данным Минобороны РФ, с 5 по 7 мая с завода вывели 51 человека. В общей сложности с «Азовстали» удалось эвакуировать около 300 гражданских.
  • Американские спецслужбы не видят признаков подготовки России к тактическому ядерному удару, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

Власти Запорожской области временно запретили выезд из города Запорожье — для того, чтобы туда могли въехать люди, которые эвакуируются из других населенных пунктов Украины.

Спикер Госдумы о санкциях против России: «10 128 вызовов, чтобы стать сильнее»

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Иран уже 40 лет под санкциями — и ничего! Слышали такое? Давайте разберемся, как все обстоит на самом деле (да-да, все аналогии неслучайны)
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • Российские войска продолжают наступление на востоке, чтобы взять под контроль Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.
  • Основные усилия ВС РФ на Слобожанском направлении сосредоточены на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск на север и северо-восток от Харькова. Были обстреляны Прудянка, Слатино и Циркуны.
  • На Изюмском направлении россияне готовятся к продолжению наступления на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Для этого перебрасываются дополнительные подразделения и ведется воздушная разведка.
  • На Донецком направлении российская армия наступает на Лиман, Попасную, Северодонецк, Новомихайловку и Авдеевку. Россиянам удалось взять под контроль северную окраину села Шандриголово в Лиманском районе.
  • В Мариуполе при поддержке танков и артиллерии продолжается штурм «Азовстали».
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях продолжаются удары по военным и гражданским объектам, а также перегруппировка и усиление войск.
  • На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные силы Приднестровья находятся в боевой готовности.
  • За прошедшие сутки были поражены девять российских беспилотников типа «Орлан», два беспилотника типа «Форпост», один вертолет Ми-28Н и две крылатые ракеты.
  • В Донецкой и Луганской областях за стуки отражены девять атак противника, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронетехники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одна единица спецтехники.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

По обновленным данным, в результате авиаудара по школе в селе Белогоровка Луганской области, «скорее всего» погибли 60 человек

Глава областной администрации Сергей Гайдай рассказал подробности случившегося вечером 7 мая. Российская авиация нанесла удар по школе в 16:37, после этого в здании возникли пожары общей площадью около 300 квадратных метров. В 20:12 пожар удалось потушить. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших и эвакуировали 30 человек. Семь из них были ранены. Еще 60 человек остаются под завалами, и, как пишет Гайдай, скорее всего, погибли.

Последствия удара по школе в Белогоровке
ГСЧС Украины
Спасатели на месте происшествия
ГСЧС Украины
Сергей Гайдай
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Утро в Украине началось с сирен воздушной тревоги почти на всей территории страны

Здравствуйте. «Медуза» продолжает рассказывать о российском вторжении в Украину — а также обо всем, что его сопровождает. О том, что происходило накануне, можно прочитать здесь:

Как прошла суббота

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Как прошла суббота

Война Семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»