Пресс-служба парламента Петербурга вырезала из записанного главой фракции «Яблоко» поздравления с 9 мая пожелания мира и прекращения войны в Украине

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Депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга попросили записать поздравления с Днем Победы. 8 мая видеообращения депутатов опубликовали в соцсетях городского парламента и выяснилось, что поздравление, записанное главой фракции «Яблоко» Александром Шишловым, подверглось цензуре, пишет «Ротонда».

Из видео вырезали кадры, где депутат желал всем мира, говорил, что хочет, чтобы Россия и Украина как можно скорее заключили соглашение о прекращении огня и чтобы во время «специальной военной операции» перестали гибнуть люди.

В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга заявили изданию, что видеообращение подверглось не цензуре, а «редакторской правке». «Это обычная работа, есть исходный материал, а есть готовый ролик. Ни от кого из депутатов жалоб не поступало», — сообщила пресс-служба городского парламента.

Как напоминает «Ротонда», Шишлову ранее отключали микрофон на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, когда он пытался сказать о необходимости прекратить огонь в Украине.

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