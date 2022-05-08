«Наш континент сталкивается с тенями прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади». Глава Еврокомиссии посвятила поздравление с 9 мая войне в Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила жителей Евросоюза с , который отмечается 9 мая.

Главной темой обращения фон дер Ляйден, текст которого опубликован на сайте Еврокомиссии, стала война в Украине.

Сегодня наш континент сталкивается с тенями прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади. Жестокая война, бессмысленная агрессия и разрушенные города. Миллионы невинных людей покидают свои дома. Народ, отчаянно пытающийся определить свое собственное будущее.

Глава Еврокомиссии отметила, что то, как миллионы европейцев пришли на помощь беженцам из Украины, «наполняет ее сердце гордостью».

Фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину и выразила уверенность в том, что Евросоюз успешно преодолеет все трудности, возникшие из-за войны, в том числе справится с энергетической зависимостью от России.

Евросоюз после вторжения России в Украину принял уже пять пакетов санкций в отношении РФ и готовится принять шестой.

По данным ООН на 6 мая, на территорию стран-членов ЕС прибыли более 4,5 миллиона жителей Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

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