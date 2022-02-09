Rutube безоговорочно проиграл конкуренцию YouTube еще в конце нулевых. Но сейчас власти снова вспомнили про российский проект Главное из расследования «Агентства» и «Важных историй»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Стенд Rutube на Петербургском международном экономическом форуме, июль 2021 года Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Российские власти в последнее время стали вкладывать средства в отечественные аналоги YouTube. Как пишут в совместном расследовании «Агентство» и , эти аналоги могут понадобиться в случае запрета YouTube в России — если владеющую видеохостингом компанию Google не получится «принудить к покорности» штрафами и угрозами отключения.

Как пишут авторы расследования, резкий рост отечественных «альтернатив» YouTube случился за последний год. Главной из них является Rutube — сервис, созданный еще в середине 2000-х годов. В конце 2020 года его единственным владельцем стал «Газпром-медиа».

Помимо этого, осенью 2021 года был запущен сервис Yappy, созданный на основе мобильного приложения, которое разработали при поддержке фонда «Иннопрактика». Его возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Примерно тогда же было объявлено о создании сервиса VK Видео. Эти сервисы также находятся под контролем «Газпром-медиа».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Как пишут «Агентство» и "Важные истории", впервые власти обратили внимание на Rutube еще в 2008 году, когда ежемесячная аудитория хостинга была лишь в несколько десятков раз меньше, чем мировая аудитория YouTube. Однако тогда, пишут издания, власти «упустили шанс вырастить из Rutube что-то стоящее и позже продукт был обречен». На протяжении почти десятилетия хостинг оставался «чемоданом без ручки», и в 2016 году «Газпром-медиа», владевший долей в нем, продал ее.

В конце 2010-х годов в Кремле снова начались разговоры о том, что «было бы хорошо, если бы в России появился альтернативный видеохостинг». Эти разговоры, отмечают «Агентство» и "Важные истории", совпали с отравлением и арестом Алексея Навального, акциями протеста в Москве и усилением противостояния России с Западом.

Еще о претензиях властей к YouTube Когда в России отключат YouTube? И почему Кремль воюет теперь и с коммунистами, и с либералами?

В итоге «Газпром-медиа» выкупил Rutube обратно, и государство стало выделять деньги на то, чтобы платить популярным блогерам за переход с YouTube на отечественную платформу. Однако все опрошенные «Агентством» и «Важными историями» блогеры заявили, что отказались от таких предложений.

Сейчас генеральным директором «Газпром-медиа» является бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, имя которого, пишут авторы расследования, «прочно ассоциируется с цензурой и нападками на западные платформы». После ухода из Роскомнадзора в «Газпром-медиа», который теперь стал заниматься раскруткой российских видеохостингов, годовой доход Жарова вырос в 75 раз.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!