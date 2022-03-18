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Видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, а возможно, уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

По данным собеседника агентства, соответствующее решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда его решили отложить из-за блокировки Instagram.

Ранее 18 марта Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в «действиях террористического характера» из-за распространения в видеохостинге «антироссийских роликов». Конкретные видео, вызвавшие претензии, ведомство не назвало.

С начала войны на Украине власти РФ заблокировали уже три крупных иностранных соцсети — Facebook, Twitter и Instagram.

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