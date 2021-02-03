Из Московской филармонии ушел светооператор, который вывел на стену надпись «Свободу политзаключенным»

Светооператор Московской филармонии Станислав Семенюк уволился после того, как вывел на стену концертного зала надпись «Свободу политзаключенным». Об этом в фейсбуке написал глава пресс-службы партии «Яблоко» Игорь Яковлев, который назвал себя другом Семенюка.

Надпись была спроецирована на стену концертного зала имени Петра Чайковского 31 января. Она сопровождала рекламу билетов Московской филармонии. Пользовательница фейсбука Варвара Непомнящая написала, что надпись появилась перед концертом, ее видела и сфотографировала ее мать.

После этой акции Семенюк столкнулся с давлением на себя и на своих коллег по отделу, из-за чего написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал Яковлев.

Стас проработал в филармонии пять лет и, насколько я знаю, всегда был там на хорошем счету. Стас очень талантливый художник по свету. Надо ли говорить, что его начальство не возражало против увольнения и даже не попросило его доработать положенные две недели.

Семенюк подтвердил информацию о своем увольнении в эфире «Дождя». По его словам, после акции ему сказали, что он «подставил своих ребят, не подумал о коллегах и начальстве». Семенюка отстранили от управления светом, он написал сначала объяснительную, а затем и заявление об увольнении.

Это было незапланированно. <…> Это накопленная усталость от всего этого беззакония, от этой липкой тишины, страха. Политзаключенными полнится Россия и Беларусь, к сожалению. Я представил себя на месте человека в зале, обычного зрителя. И мне показалось, что кому-то, кто чувствует ту же боль… было бы полезно узнать, что он не один, что мы где-то рядом, мы вместе и мы не боимся.

31 января в Москве и других городах России прошла акция за свободу политику Алексея Навального, которому власти решили заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По всей стране были задержаны более пяти тысяч человек.

Суд о замене условного срока на реальный для Навального состоялся 2 февраля. Политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии. После этого в Москве и Петербурге снова прошли акции протеста, их разогнали силовики. Западные страны призвали освободить оппозиционера.