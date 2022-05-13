Министр обороны Украины объявил о новой фазе войны

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Украина входит в новую фазу войны, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Россия потерпела стратегическое поражение — она не смогла до 9 мая уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую — долговременную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг наконец не выдержал», — написал он в фейсбуке.

Резников пообещал наращивать оборонный потенциал Украины и обеспечить один миллион человек оружием и снаряжением. По его словам, в настоящее время около полутора тысяч украинских военных проходят обучение, чтобы затем стать инструкторами по эксплуатации техники, поставляемой в Украину в качестве помощи от западных стран.

Глава Минобороны предупредил, что Украину ожидают чрезвычайно сложные недели, но выразил надежду на перелом в боевых действиях.

Нарастающее давление санкций в отношении России и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

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