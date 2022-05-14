G7 пообещала поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо»

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Страны «Большой семерки» будут поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо». Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел.

В заявлении также подчеркивается, что участники «Большой семерки» продолжат усиливать совместное экономическое и политическое давление на Россию.

Страны «Большой семерки» также подтвердили, что готовы расширить санкции против РФ — в том числе в критически важных для российской экономики отраслях.

Отдельно страны G7 подвергли критике Беларусь и призвали ее власти «прекратить допускать агрессию России». Кроме того, они призвали Китай не помогать России обходить санкции.

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