G7 пообещала поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо»
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Страны «Большой семерки» будут поставлять Украине оружие «так долго, как это будет необходимо». Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел.
В заявлении также подчеркивается, что участники «Большой семерки» продолжат усиливать совместное экономическое и политическое давление на Россию.
Страны «Большой семерки» также подтвердили, что готовы расширить санкции против РФ — в том числе в критически важных для российской экономики отраслях.
Отдельно страны G7 подвергли критике Беларусь и призвали ее власти «прекратить допускать агрессию России». Кроме того, они призвали Китай не помогать России обходить санкции.