Турция предложила эвакуировать по морю в Стамбул раненых военных с «Азовстали»

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Турция предложила эвакуировать морским путем раненых украинских военных, обороняющих «Азовсталь». Об этом в интервью Reuters заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калин.

Турция предлагала вывезти украинских солдат в порт Бердянска (город в 65 километрах от Мариуполя, находится под контролем российских военных) и там посадить их на турецкое гражданское судно, которое отвезет их в Стамбул.

Калин сообщил, что обсуждал этот вариант с президентом Украины Владимиром Зеленским еще две недели назад. Москва, по его словам, не согласилась на план, но тем не менее окончательно он еще не отвергнут.

Группа из нескольких сотен украинских военных обороняет «Азовсталь» с начала апреля. Это единственная точка сопротивления в Мариуполе, который целиком контролируют российские войска.

В начале мая с «Азовстали» при посредничестве ООН и Красного креста были эвакуированы несколько сотен мирных жителей. После этого власти Украины заявили о ведении переговоров по эвакуации еще 500 человек — медицинских работников и раненых.

По сообщениям украинской стороны, Россия продолжает бомбардировки, обстрелы и попытки штурма «Азовстали» — несмотря на публичный приказ Владимира Путина не штурмовать завод.

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