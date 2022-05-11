Марафон «Zа Россию» обошелся почти в 100 миллионов рублей из бюджета. Его организовал экспертный институт, далекий от шоу-бизнеса, но близкий к Кремлю Главное из расследования «Русской службы Би-би-си»
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На организацию музыкального патриотического марафона «Zа Россию» было потрачено из федерального бюджета 95,3 миллиона рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в России на оплату концертной программы, утверждает «Русская служба Би-би-си», изучившая данные портала госзакупок.
Марафон в поддержку российской «спецоперации» в Украине проходил с 14 апреля по 3 мая в 31 городе: от Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани и Самары до Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Новокузнецка и Магнитогорска. Концертные программы назывались: «Своих не бросаем», «Победа за нами», «За тебя, Родина-Мать», «Все получится!», «Все будет хорошо!» Также использовались два хештега: #Zaмирбезнацизма и #Мывместе.
Всего в марафоне участвовали 34 артиста: поп-исполнители, рок-группы и даже поэты. По подсчетам «Би-би-си», больше всех заработала группа Сергея Галанина «СерьГа»: за семь выступлений музыкантам заплатили 10,5 миллиона рублей. Бывший лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, согласно данным госконтрактов, получил 6,9 миллиона рублей за пять концертов. Группы «Пилот» (четыре концерта в рамках марафона) и «Ва-банкЪ» (пять концертов) заработали по шесть миллионов рублей.
Самым дорогим выступлением марафона стал единственный концерт группы «Uma2rman» в Барнауле — его оценили в 4,1 миллиона рублей. Наиболее дешевым из музыкальных номеров оказалось выступление группы «ПослеZавтра», известной по песне «Своих не бросаем» — за три выступления им заплатили 2,1 миллиона рублей. Самый маленький гонорар в марафоне, который обнаружила «Би-би-си», получил поэт Иван Купреянов — за единственное выступление ему заплатили 84 тысячи рублей.
Среди других участников марафона «Zа Россию»:
- Анита Цой — пять миллионов рублей за пять концертов
- Виктория Дайнеко — четыре миллиона рублей за четыре выступления
- Дмитрий Певцов — 3,4 миллиона рублей за три выступления
- Николай Расторгуев — 2,88 миллиона рублей за два выступления
- Олег Газманов — 2,46 миллиона рублей за два концерта
- Денис Майданов — 2,3 миллиона рублей за три концерта
В марафоне также должен был участвовать певец Сергей Лазарев, он должен был выступить 29 апреля в Липецке, однако за сутки до концерта его заменили на Николая Баскова. Вероятно, это могло быть связано с тем, что в первые дни войны Лазарев опубликовал в соцсетях антивоенный пост, который затем был удален.
«Би-би-си» отмечает, что общие сметы включали не только гонорар и райдер артиста, но также оплату трансфера, отелей и услуг организаторов.
Журналисты показали суммы гонораров артистов марафона «Zа Россию» разным представителям шоу-бизнеса: одни назвали их завышенными, другие — стандартными. Анонимный собеседник издания утверждает, что государство не может заставить исполнителей участвовать в таких региональных мероприятиях бесплатно или дешевле, чем они обычно оценивают свои услуги на рынке. По его словам, негласными исключениями из этого правила являются только новогодние «Голубые огоньки» или концерты к Дню Победы.
Сумму в 95 миллионов рублей на марафон из 30 концертов собеседник «Би-би-си» назвал средней для шоу-бизнеса, но на момент до пандемии. При этом он отметил, что до 70% сметы концертов, проходящих на открытом воздухе, уходит на оборудование сцены и безопасность. Эти расходы в контрактах на марафон вообще не учитывались.
Госзаказчиком марафона был Росконцерт, подразделение Минкультуры, занимающееся организацией гастролей российских артистов. Организатором выступал «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), далекий от шоу-бизнеса, но приближенный к Кремлю, пишет «Би-би-си».
Эта некоммерческая организация была создана в 2017 году для подготовки к президентским выборам. Ее учредителями числятся крупнейшие вузы и ассоциация политологов, а попечительский совет возглавляет глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. До марафона «Za Россию» ЭИСИ открыто не получал госконтрактов на свои услуги.
Сайт проекта «марафон-за-россию.рф» зарегистрирован ООО «Улица свободы». Ее владелец Павел Дорошенко — давний соратник главы ЭИСИ Анны Федулкиной, ранее оба занимали руководящие должности в частном консалтинговом агентстве «Полилог». Все три компании тесно связаны между собой, выяснила «Би-би-си», а «Полилог» имеет связи с администрацией президента РФ.
«Выбор ЭИСИ на роль продюсера патриотического марафона объясняется статусом. У структуры, близкой Кремлю, которой руководит глава высшего совета „Единой России“ Грызлов больше политического веса для переговоров с артистами и торговли с ними по поводу гонораров», — сказал Би-би-си гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. А это дает возможность получить больше денег за свои услуги из выделенной на артистов суммы, говорит он.