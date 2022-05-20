В соцсетях появились видео с извинениями жителей оккупированного юга Украины перед российскими военными Некоторые говорят, что «прошли курс денацификации»

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Российские военные в Херсонской области, май 2022 года Olga Maltseva / AFP / Scanpix / LETA

В середине мая в соцсетях появилось несколько роликов, на которых перед российскими военными и гражданами страны извиняются за свои антироссийские высказывания жители Крыма и регионов Украины, занятых в 2022 году российскими войсками. В большинстве случаев неясно, при каких обстоятельствах ролики были сняты.

20 мая широко разошлось видео, на котором женщина, извиняясь перед россиянами, говорит о «прохождении курса денацификации». Она представляется как жительница Херсона Екатерина Коломиец, называет дату своего рождения и адрес (в том числе номер квартиры) и говорит, что «позволяла себе грубое высказывание в адрес русских военнослужащих, называя их орками». Затем она приносит извинения и призывает к тому же своего мужа, который «желал в переписке смерти российским военным».

Где и когда было снято видео, доподлинно неизвестно. Паблик «****** Херсон» написал, что женщина «ехала через Крым» и «там в переписке с мужем увидели сообщение, где она называла русских солдат орками», «и ее заставили извиниться».

Ролик был опубликован 17 мая блогером из Крыма Владимиром Романовым, который ведет телеграм-канал «Romanov Лайт». Он назвал видео своим «эксклюзивом» и заявил, что открывает рубрику «денацификация». В последующие три дня в его канале появились еще несколько аналогичных видео. На них люди приносят извинения или выражают раскаяние, при этом они запинаются и выглядят напуганными.

18 мая Романов выложил видео с жителем Херсона Виталием Колюховым, который «раскаялся», что собирал деньги на покупку тепловизоров для ВСУ. 19-го — видео с раздетым мужчиной, который представился Романом Сафаровым и попросил прощения у российской армии за оскорбления, а также призвал украинские власти и военных сдаться; из слов Романова можно сделать вывод, что этот человек писал негативные комментарии в его канале.

20 мая блогер выложил видео с человеком, также сопроводив его подписью «еще один чудик писал х///е коменты в чате Romanov Лайт». Мужчина, назвавший себя Виктором Квитко, говорит, что, попав под «украинскую пропаганду», «желал смерти» военнослужащим РФ, писал в соцсетях о готовности их расстреливать и «называл орками». «После прохождения мною полного курса денацификации я осознал свою неправоту и раскаялся за совершенные действия», — говорит он. Где сняты видео с Сафаровым и Квитковым, неясно.

Видео с извинениями появлялись и в других источниках. 15 мая был опубликован ролик с извинениями Александра из Мелитополя, который, согласно подписи, якобы был «пойман на границе», пытаясь «въехать в Крым как беженец». Александр рассказывает, что, будучи противником «спецоперации» и считая Степана Бандеру «сторонником борьбы за независимость Украины», делал в соцсетях соответствующие репосты и снимал видео с оскорблениями российских военных.

На еще одном видео, получившем распространение в середине мая, показали извинения живущей в Крыму уроженки Одесской области Татьяны Красовой. В ролике она говорит, что считает необходимым проведение «данной операции» (очевидно, речь о российской «спецоперации»), поскольку «нацистский режим властей в Украине угнетает собственный народ, а также народ России, а это недопустимо». В одной из версий в начало подмонтированы видео, видимо, из инстаграма Татьяны, где она рассказывает, как плевала на «фашистскую» наклейку на чужой машине (вероятно, с символом Z), а затем содрала ее. Далее она рассказывает подписчикам, что из-за своих действий может столкнуться с преследованием: «За это дают здесь 15 суток, штраф или публичные извинения».

Практика извинений на камеру распространилась в России во второй половине 2010-х годов. Считается, что она пришла из Чечни, где людей, критикующих местные власти в соцсетях, нередко заставляют извиняться на республиканском телевидении.

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