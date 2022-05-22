Война Восемьдесят восьмой день
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Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Единственная действующая российская рота боевых машин поддержки танков «Терминатор», вероятно, была переброшена для наступления на Северодонецк.
- Присутствие «Терминаторов» говорит о том, что к атаке на Северодонецком направлении наступления на Донбасс причастна Центральная группа войск (ЦГВ). Только у нее на вооружении стоит такая техника. В начале российского вторжения группировка войск ЦВО понесла тяжелые потери при попытке прорваться к Киеву.
- Россия разработала «Терминатор», когда появилась необходимость защиты основных танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн. Район Северодонецка остается одним из главных тактических приоритетов российской армии. Всего у России не более 10 БМПТ «Терминатор». Даже если их все задействуют, они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон и третьих стран, невозможно
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В Белгородской области РФ противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
- На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усилили разведку. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с белорусской стороны.
- На Северском направлении враг ведет обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.
- На Слобожанском направлении россияне силами отдельных подразделений ведут боевые действия с целью удержать рубежи на Харьковском направлении и не дать украинским войскам выйти на государственную границу.
- Противник готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении, произведены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.
- На Донецком направлении российские военные пытаются прорвать оборону и выйти на административные границы Луганской области.
- На Лиманском направлении активных боевых действий не велось.
- На Северодонецком направлении российские военные с применением минометов и артиллерии обстреливали украинские позиции вдоль всей линии столкновения. Противник сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск, вел наступление и штурм в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отбито.
- На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка. Боевые действия продолжаются.
- На Авдеевском направлении россияне понесли потери в районе Красногоровки, на Кураховском — провалилась попытка штурма в районе Марьинки. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах.
- На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не производил. На Бессарабском направлении ситуация не изменилась.
- За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак противника, уничтожена военная техника, в том числе пять танков и четыре артиллерийские системы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Леонид Слуцкий заявил, что его слова о возможности обмена Медведчука на «азовцев» вырвали из контекста
Накануне лидер фракции ЛДПР в Госдуме и участник участник переговоров России с Украиной заявил, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакса», что российская сторона изучит вопрос возможности такого обмена. При этом политик не уточнил, идет ли речь о бойцах полка «Азов» или обо всех, кто вышел с «Азовстали».
Позже в своем телеграм-канале Слуцкий написал, что его цитату вырвали из контекста. «Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал… Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией», — посчитал он.
- Президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских солдат, об этом же просил сам задержанный политик. В Кремле говорили, что обмен Медведчука на украинских пленных невозможен, поскольку он не гражданин России и не имеет никакого отношения к «специальной военной операции».
- Бойцы полка «Азов» были среди украинских военных, которые больше двух месяцев держали оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. 16 мая военные с предприятия начали сдаваться в плен. По данным Минобороны РФ, всего с «Азовстали вышли 2439 военнослужащих.
Женщина у могилы 22-летнего украинского военного, погибшего во время российского вторжения. Безлюдовское кладбище, Харьков
Что произошло за ночь
- Швейцария отменила санкции против «Еврохима» после того, как Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии. По данным швейцарских властей, новым бенефициаром компании стала жена Мельниченко Александра. Теперь у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями», отмечается в письме.
- Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли считает, что мир становится нестабильным. Существует потенциал конфликта между крупнейшими державами, отметил он.
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бывшего канцлера Герхарда Шредера покинуть все свои должности в России, сообщает Der Spiegel. Ранее Шредер объявил, что уходит из совета директоров «Роснефти»
- Госсекретарь США Энтони Блинкен процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт и намекнул на то, что Вашингтон не будет восстанавливать отношения с руководством России. Выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, Блинкен сказал, что его команда не позволила ему принести на встречу с выпускниками гитару и посвятить песню «We are never ever getting back together» («Мы больше никогда не будем вместе») Путину. Члены его команды посчитали, что этот шаг был бы «недипломатичным и кринжовым».
- Американская консалтинговая компания McKinsey выполняла контракты для Пентагона и разведки США, а также одновременно сотрудничала с «Ростехом». Об этом сообщает телеканал NBC.
- Власти России собираются ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из «недружественных» стран. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, соответствующий указ президента готовится.
- В швейцарском Давосе начинает работу Всемирный экономический форум. Ситуация в Украине станет одной из центральных тем ВЭФ. Представителей России на форум не пригласили, поскольку ВЭФ перестал сотрудничать с лицами, попавшими под санкции из-за событий в Украине, и заморозил отношения с российскими организациями.
Российский политический режим после 24 февраля часто называют фашистским — однако серьезных исследований на эту тему пока не появилось. Профессор истории Йельского университета, автор нескольких книг о фашизме, тоталитаризме и истории Европы Тимоти Снайдер в статье для The New York Times попытался объяснить, почему такая интерпретация допустима. Мы публикуем ее в переводе Галины Юзефович.
Здравствуйте! Начинается 88-й день российского вторжения в Украину. Мы продолжаем следить за войной и событиями вокруг нее.