В Дагестане ученица 11-го класса на линейке сказала: «Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!» Школьница и ее мать уже записали видео с извинениями

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В одной из школ Дагестана во время линейки, посвященной последнему звонку, в дагестанской школе ученица 11-го класса выступила против войны в Украине.

На видео, опубликованном в паблике ВК «Нетипичная Махачкала», школьница говорит: «Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!»

В комментарии сообщается, что видео снято в средней школе № 11 города Избербаш. пишет, что цветы и пандус у здания с видео аналогичны тем, что изображены на фото избербашской школы. Главный редактор Дмитрий Колезев со ссылкой на источник также пишет, что видео снято именно в Избербаше.

Телеграм-каналы сообщают, что на мать школьницы составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а на саму девочку — о «дискредитации» армии. Другие источники эту информацию пока не подтверждают.

В дагестанских пабликах уже появилось видео с извинениями школьницы и ее матери.

Одиннадцатиклассница, в частности, сказала, что сожалеет о своем поступке и «просто хотела привлечь к себе внимание». Ее мать также заявила, что сожалеет об «эмоциональном необдуманном» поступке дочери. Далее она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию на территории Украины».

Источник проекта в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша «с требованием разобраться в случившемся». Извиняться школьницу и ее мать, по данным издания, заставили местные чиновники.

По данным на 19 мая, в России чуть более чем за два месяца после появления в КоАП статьи о «дискредитации» армии, по ней было заведено 1938 административных дел.

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