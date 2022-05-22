Bloomberg: «Аэрофлоту» из-за дефицита запчастей через три месяца придется начать разбирать свои самолеты

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Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время из-за санкций столкнется с нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus, пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, «Аэрофлоту» через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся.

Bloomberg также отмечает, что война положила конец амбициозным планам отмеченной международными наградами российской авиакомпании, у которой был один из самых новых парков самолетов в мире. Из-за санкций «Аэрофлот» не только лишился доступа к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко сократить зарубежную маршрутную сеть. На начало российского вторжения в Украину «Аэрофлот» выполнял полеты в 56 стран, пишет Bloomberg, а на середину мая летал лишь в 13. Пассажиропоток авиакомпании резко упал.

«В обозримом будущем „Аэрофлот“ будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке», — считает Арнольд Барнетт, эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте.

«Аэрофлот» находится под санкциями США. Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес «Аэрофлот» и ряд других российских авиакомпаний в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

После вторжения России в Украину лизинговые компании в рамках санкций обязали расторгнуть контракты с российскими авиаперевозчиками и вернуть самолеты. Россия отказалась выполнять эти требования. В странах, поддержавших санкции, самолетам российских авиакомпаний, находящимся в лизинге, грозит арест.

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