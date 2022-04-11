ЕС внес «Аэрофлот» и еще 20 российских авиакомпаний в список небезопасных перевозчиков

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Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Среди российских авиакомпаний, которые попали в список, «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, Utair, Nordwind, «Аврора», «Ижавиа».

Перевозчиков из РФ внесли в список в связи с принятым в марте законом, который позволил российским авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, и выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валян заявила, что внесение российских авиакомпаний в черный список не является санкцией против России, а продиктовано соображениями безопасности.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. <…> Это не только явное нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов. Мы живем в условиях неспровоцированной военной агрессии России против Украины. Но я хочу четко заявить, что это решение не является очередной санкцией против России; оно было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой.

Российские власти позволили выдавать отечественные сертификаты летной годности находящимся в лизинге самолетам после того, как за рубежом стали задерживать такие самолеты. Это было связано с санкциями, которые ЕС ввел из-за вторжения РФ в Украину. Эти санкции обязали лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и добиться возврата лизинговых самолетов.

Российские власти не стали добровольно возвращать эти самолеты. Из-за этого, по данным Минтранса на конец марта, за границей были арестованы 78 из более чем 1300 воздушных судов российских авиакомпаний.

Глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что для России отдать лизинговые самолеты «означает оставить себя без авиации». При этом он предупредил, что эти самолеты больше никогда не смогут летать в страны, которые исполняют санкции, «в силу того, что мы забрали чужую собственность». Для международных перелетов доступны почти 200 самолетов, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до введения санкций.

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