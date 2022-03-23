Минтранс: России предстоит определиться с выкупом 500 лизинговых самолетов стоимостью 20 миллиардов долларов

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Российскому правительству предстоит решить вопрос с выкупом более 500 самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передают «Интерфакс» и РИА Новости.

«Первое — надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которых мы, в общем-то, сподвигли оставить самолеты. То есть, выкуп самолетов должен быть или не должен быть. <…> Уже запросы поступили на [возврат] более чем 500 самолетов иностранного производства. <…> Я вам просто скажу объем выкупа — это 20 миллиардов долларов по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма», — сказал министр.

Он добавил, что авиакомпании пытаются вести переговоры с лизингодателями о выкупе самолетов, «но пока безрезультатно». «Лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты», — пояснил Савельев.

При этом он назвал требование лизингодателей о возврате самолетов политическим решением. «Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — цитирует его слова «Коммерсант».

Евросоюз и США после начала войны закрыли небо для российских авиакомпаний; Россия ввела ответный запрет. Кроме того, ЕС 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Также санкции обязывают лизингодателей до 28 марта разорвать действующие контракты с авиакомпаниями и добиться возврата лизинговых самолетов.

Российские власти не стали добровольно возвращать эти самолеты. Из-за этого, как ранее сообщил Виталий Савельев, 78 из более чем 1300 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за границей.

По словам Савельева, для России отдать лизинговые самолеты «означает оставить себя без авиации». При этом министр предупредил, что эти воздушные суда больше никогда не смогут летать в страны, которые исполняют санкции, «в силу того, что мы забрали чужую собственность». Для международных перелетов будут доступны почти 200 самолетов, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до введения санкций.

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