Война Восемьдесят седьмой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 20 мая можно прочитать тут, главные фотографии за день — посмотреть тут.
Главные новости последних часов:
- Россия запретила въезд в страну 26 гражданам Канады — в том числе супруге премьер-министра.
- Президент США Джо Байден подписал документ о выделении Украине помощи на 40 миллиардов долларов.
- Владимир и Елена Зеленские дали интервью по случаю трехлетия Зеленского на посту президента Украины. Это одно из немногих совместных появлений супругов на публике после начала войны.
- «Газпром» прекратил подачу газа в Финляндию.
- Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, рассказали источники Reuters.
- Пакет помощи Украине от США на 40 миллиардов долларов призван, в частности, помочь разблокировать порт Одессы, заявил республиканец Митч Макконнелл.
- Сербия выполнила санкции ЕС, введенные против Беларуси из-за войны в Украине. К санкциям против России Сербия не присоединилась.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Россия запретила въезд в страну 26 гражданам Канады — в том числе супруге премьер-министра
Также в список попали военачальники канадской армии, главы компаний оборонной сферы и президент Канадско-украинской торговой палаты.
На этой неделе Канада ввела запрет на въезд в страну для примерно тысячи, ранее попавших под санкции из-за вторжения России в Украину. В этом списке оказался в том числе президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Теткино
«Никто у меня мужа не отнимет. Даже война. Но да, он живет на работе»
21 мая президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена дали интервью телеканалу ICTV. Его приурочили к трехлетию с начала президентского срока Зеленского. Во время беседы президент и первая леди Украины рассказали, что почти не виделись с начала войны, а сейчас у них появилась возможность встретиться — пусть и в телеэфире. Вот что они говорили в интервью о разлуке друг с другом.
Джо Байден подписал документ о выделении Украине помощи еще на 40 миллиардов долларов
Несколько дней назад этот документ (не с первой попытки) одобрил Конгресс США.
Данный пакет поддержки призван в том числе помочь Украине разблокировать порт Одессы. Это важно для мировой продовольственной безопасности, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.
Российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления американского чиновника
Ранее представители пяти стран — США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии— ушли с саммита АТЭС в Таиланде во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова.
Компания-учредитель издания «Медиазона» (ООО «ЗП») объявлена в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей.
Российские военные в захваченной Херсонской области
Фотографии были сделаны 20 мая, во время пресс-тура в Херсонскую область, организованного Минобороны РФ.
«Сетевые свободы»: основателя CIT Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки обвинили в распространении фейка об обстреле Запорожской АЭС
Следствие утверждает, что, Левиев и Наки вступили в сговор «с целью формирования в обществе негативного отношения к вооруженным силам России и убеждения аудитории в использовании их против мирного населения и для уничтожения гражданской инфраструктуры Украины»
Поводом для обвинений стал видеоролик «Война. Итоги девятого дня», опубликованный на ютьюб-канале Наки, в котором обсуждался в том числе обстрел Запорожской АЭС, сообщил проект «Сетевые свободы».
В подтверждение заведомой ложности сведений следствие ссылается на то, что Майкл Наки военную спецоперацию называет «войной» и демонстрирует осведомленность о введении уголовной ответственности за фейки, а Левиев, сообщая об обстреле Запорожской АЭС, говорит, что «меньше всего мы верим в версию, что украинцы сами подожгли, это звучит бредово».
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
За сутки в Харьковской области погиб один человек и были ранены 20
Из них наибольше количество — восемь человек — получили ранения в результате ракетного удара по дому культуры в городе Лозовая, нанесенному вчера днем, заявил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Он также показал фото разбора завалов на месте дома культуры.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Школьника из Ульяновска оштрафовали на 15 тысяч рублей за сравнение букв Z и V c символикой CC в нацистской Германии
Одиннадцатиклассника признали виновными в «дискредитации» российской армии за то, что он оставил под постом ульяновского паблика в инстаграме комментарий «Ну раньше CC была, а теперь ZV». Школьник признал вину и сказал, что не знает, зачем оставил такой комментарий.
Как написала «Медиазона» со ссылкой на судебное постановление, суд указал, что символы Z и V стали «народными» и «напрямую связаны с законными действиями Вооруженных сил» в Украине.
При этом Минобороны России 19 мая заявило, что буквы Z и V «не являются официальными и не несут специальной нагрузки»
Утренний брифинг Минобороны РФ
- В Житомирской области ракетным ударом была уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.
- В районе Одессы ВКС России уничтожили хранилища с топливом. Также поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов.
- Авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 «националистов», выведены из строя 52 единицы военной техники. Также авиация сбила украинский самолет Су-25.
- Силы ПВО сбили еще один Су-25 и 14 украинских беспилотников. Кроме того, сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
- Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1».
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard
Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на представителей двух белорусских банков — Приорбанка и Белорусского народного банка.
Расплатиться «пластиком» белорусского банка на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей, заявили в Приорбанке.
Ранее стало известно, что после начала войны и отключения России от систем Visa и MasterCard российские турагентства стали предлагать «карточные туры» в станы Кавказа и Центральной Азии.
В Бангкоке представители пяти стран ушли с саммита АТЭС во время выступления министра из России
Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова.
Ранее представители США и их стран-союзниц уже уходили с нескольких международных мероприятий во время выступлений российских чиновников в знак протеста против вторжения РФ в Украину.
«Два с половиной месяца мы вообще не виделись». Елена Зеленская — о разлуке с мужем из-за войны
Президент Украины Владимир Зеленский после начала войны не видел семью два с половиной месяца. Об этом в интервью по случаю трехлетия Зеленского на посту президента рассказала его жена, первая леди Елена Зеленская.
Никто у меня мужа не заберет, даже война. Но то так, он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, так? Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться. И вам также благодарна за эту возможность, потому что мы [во время интервью] проводим время вместе. Это такая, знаете, отличная возможность попить вместе чаю.
На второй день войны Зеленский заявил, что Россия хочет «уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства». По словам Зеленского, власти РФ обозначили его как «цель номер один», а его семью как «цель номер два».
Украинский президент тогда подчеркнул, что остается в Киеве и что его семья также в Украине — но в безопасном месте, назвать которое он не может. Елена Зеленская позднее говорила, что необходимость «скрываться» — это унижение.
Интервью Владимира и Елены Зеленских на случаю трех лет на посту президента и первой леди Украины. Цитаты
Об ожидании вторжения
Давление [на Украину] было задолго до начала широкомасштабного вторжения, мы понимали, что происходит подготовка. Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. <…> Все готовились к разным мерам. У нас была своя подготовка, в разных разведках разных государств — своя. И свои предупреждения. Больше деталей, чем знали мы, ни у кого не было.
О готовности к войне
Можно ли было подготовиться к войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они [в России] не знали о многом. Все аналитики говорили, что они зайдут за два-три дня. <…> Лопатой выиграть войну невозможно. Они [страны-партнеры Украины] нам говорили: «Ройте окопы», а мы им говорили: «Дайте оружие».
О защитниках «Азовстали»
Можно сказать только одно — совершенно героические люди. Там все: 400 пограничников, нацгвардейцы-десантники, полицейские, представители СБУ, большое количество медиков. Очень большое количество летчиков погибло [при попытке доставить помощь защитникам Мариуполя]. Герои знали, что долететь до «Азовстали» почти невозможно, [но все равно пытались сделать это].
О дальнейшей судьбе вышедших с «Азовстали»
Они вывезены или в процессе [вывоза]. Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, Российская Федерация — что они [защитники Мариуполя] будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. <…> Процессом руководит сегодня разведка — вывоз, вывод и подготовка к диалогу, обмену и тому подобное. Будем забирать их домой.
О численности украинских военных
Даже плюс 100 тысяч [человек] не смогли бы остановить их… Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют.
Об окончании войны
Не мы начинали [войну], но нам ее заканчивать. <…> Война такова — сложна, и победа будет очень сложна, она будет кровавая, она будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть, ничего не отдать.
Цитаты Зеленского приведены по материалам украинских изданий УНИАН, «Украина 24», ТСН, РБК-Украина.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Главные фотографии предыдущего дня войны
20 мая Минобороны РФ объявило о полном «освобождении» мариупольского завода «Азовсталь» от «украинских боевиков». В тот же день российский солдат Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Украины, выступил с последним словом в суде: он еще раз попросил прощения. В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастного предела для военной службы по контракту. Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества полевого командира из самопровозглашенной ДНР Арсена Павлова (Моторолу), погибшего в 2016 году. Главные фотографии 86-го дня войны — в нашей подборке.
Мария Захарова поспорила со студенткой из Екатеринбурга о Крыме и вторжении в Украину
Екатеринбургское издание E1.ru опубликовало полную расшифровку этой дискуссии и видео с ее фрагментами.
В конце ответа Марии Захаровой модератор встречи попросила задавшую вопрос девушку повторить, из какого она вуза и на каком факультете учится. Мария Захарова эмоционально попросила ее не отвечать. В контексте ситуации было понятно, что официальному представителю МИД не хочется, чтобы после этой встречи случились разбирательства руководства со студенткой.
В Украине арестовали активы российских и белорусских владельцев на сумму более 30 миллиардов гривен (900 миллионов долларов)
Об этом заявил глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник. Он подчеркнул, что «это только начало».
Одним из приоритетных направлений деятельность Бюро экономической безопасности является расследование преступлений, «в которых задействованы активы страны-агрессора», добавил Мельник.
В Госдуме предлагают платить по решениям ЕСПЧ только в рублях. И не отправлять выплаты в «недружественные» страны
Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее в Госдуме предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года. В этот день суд приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ из-за выхода России из Совета Европы.
Зеленский предложил направить зарубежные активы России на компенсации украинцам, пострадавшим от войны
В своем видеообращении, опубликованном накануне вечером, президент Украины предложил странам-партнерам заключить многосторонний договор об изъятии российских активов за рубежом в пользу Украины.
По словам Зеленского, благодаря этому договору каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь».
«Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по нам», — заключил украинский президент.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как он утверждает, кадры депортации из города
Мариуполь. Мы впервые можем увидеть, как происходит депортация.
Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. Уже при посадке сообщают, что автобус везет в Безымянное, [контролируемое ДНР], и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть город и отказаться от эвакуации. <…>
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
За онлайном о войне можно следить не только на нашем сайте, но и в телеграм-канале (он быстрее сайта).
Ежедневная сводка британской военной разведки
- В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя и оказались уязвимыми как для физического поражения, так и для электронных помех.
- Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих беспилотников для «разведывательного удара», при котором БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.
- Российские самолеты в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно, из-за угрозы со стороны неповрежденных украинских зенитно-ракетных комплексов.
- Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности российских сил для разведки, наблюдения и рекогносцировки будут ухудшаться еще больше.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Украину.