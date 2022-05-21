Война Восемьдесят седьмой день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 20 мая можно прочитать тут, главные фотографии за день — посмотреть тут.

Главные новости последних часов:

Россия запретила въезд в страну 26 гражданам Канады — в том числе супруге премьер-министра.

Президент США Джо Байден подписал документ о выделении Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Владимир и Елена Зеленские дали интервью по случаю трехлетия Зеленского на посту президента Украины. Это одно из немногих совместных появлений супругов на публике после начала войны.

«Газпром» прекратил подачу газа в Финляндию.

Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, рассказали источники Reuters.

Пакет помощи Украине от США на 40 миллиардов долларов призван, в частности, помочь разблокировать порт Одессы, заявил республиканец Митч Макконнелл.

Сербия выполнила санкции ЕС, введенные против Беларуси из-за войны в Украине. К санкциям против России Сербия не присоединилась.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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