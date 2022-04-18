СБУ опубликовала обращение Медведчука к Путину и Зеленскому. Он попросил обменять его «на защитников и жителей Мариуполя»
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Украинский политик Виктор Медведчук выступил с видеообращением к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его. Обращение распространила Служба безопасности Украины.
[Я хочу обратиться] с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Когда и при каких обстоятельствах снято это видео, в СБУ не уточнили.
Виктора Медведчука называют «кумом Путина», он сам рассказывал, что российский президент — крестный отец его дочери.
В Кремле заявляли, что не видят возможностей для обмена Медведчука, так как он не гражданин РФ и не имеет отношения к «специальной военной операции».
Медведчука власти Украины обвиняют в госизмене. После начала войны он сбежал из-под домашнего ареста, 12 апреля стало известно о его задержании. Вскоре Медведчука отправили под стражу.
Жена Медведчука Оксана Марченко ранее обращалась к Зеленскому, Путину и турецкому президенту Реджепу Эрдогану с просьбой освободить ее мужа. Она выражала уверенность, что Медведчука преследуют по политическим мотивам.