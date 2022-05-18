Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял 18 мая в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство этих стран в альянсе.

Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к военному альянсу на фоне российского вторжения в Украину.

17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии одобрил решение о присоединении к альянсу 188 голосами «за» и восьмью «против».

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса.

Власти Турции уже выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По данным Bloomberg, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.

Главные события дня

Война Восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь