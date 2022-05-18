Война Восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
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- Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков из-за войны в Украине.
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Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота России. Вместо затонувшего крейсера «Москва»
Как сообщает источник ТАСС, близкий к силовым структурам Крыма, в качестве нового флагмана рассматривают один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. «Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — сказал собеседник агентства. ТАСС указывает, что не располагает официальной информацией на этот счет.
«Адмирал Макаров» — третий фрегат морской зоны проекта 11356, он назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Макарова. Военно-морские силы РФ получили фрегат в декабре 2017 года. Корабль неоднократно входил в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
13 апреля на борту ракетного крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота РФ — возник пожар. Украинские власти заявили, что корабль подбит ракетой, Минобороны РФ утверждало, что на крейсере случился пожар, не уточняя его причин. По версии ведомства, при пожаре погиб один человек, еще 27 «пропали без вести». Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.
Австралия ввела санкции против российских пропагандистов и силовиков из-за войны в Украине
Австралия расширила санкции против ряда российских журналистов, государственных служащих и организаций.
В санкционный список, в частности, попали гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор RT Алексей Николов, ведущий «России-1» Сергей Брилев.
Также под санкции попали первый замглавы ФСБ Сергей Королев, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и первый замначальника Генштаба вооруженных сил РФ Николай Богдановский.
Ограничительные меры также ввели в отношении ЧВК Вагнера и двух предприятий Беларуси — «Минотор-Сервис» и ОАО «КБ Радар». Кроме того, под санкции попали бывшие депутаты Верховной рады Украины Илья Кива и Тарас Козак.
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