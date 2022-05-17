Война Восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 мая можно прочитать здесь.

Главные события последних часов:

Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной.

Украина подтвердила выход 264 военных с «Азовстали».

Центробанк в пять раз — с 10 до 50 тысяч долларов — увеличил ежемесячный лимит на переводы денег за рубеж.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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