Война Восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 мая можно прочитать здесь.
Главные события последних часов:
- Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной.
- Украина подтвердила выход 264 военных с «Азовстали».
- Центробанк в пять раз — с 10 до 50 тысяч долларов — увеличил ежемесячный лимит на переводы денег за рубеж.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Харьковская областная администрация после обстрела
Во Львовской области Украины ночью обстреляли военный объект на границе с Польшей, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, объект расположен на территории Яворивского района региона. «Спасибо ПВО за работу!» — написал Козицкий в телеграме.
Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что ночью во Львове слышали взрывы. О попадании ракет по городу не сообщалось.
Война в Украине продолжается почти три месяца. Все это время фотограф Петр Каманин снимает Москву и москвичей. Он старается поймать простые и повседневные сюжеты, которые изменились после 24 февраля. Например, поездку в метро, вечернюю подсветку зданий или рекламные вывески. «Медуза» публикует эти снимки с комментарием автора.
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села на границе с Украиной
Глава региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что около 5 утра 17 мая приграничное село Алексеевка в Глушковском районе обстреляли из крупнокалиберного оружия.
По его словам, повреждения получили три частных дома, школа и один автомобиль. Пострадавших нет.
«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — сказал Старовойт.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления сторон конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.