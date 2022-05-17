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Война Восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 мая можно прочитать здесь.

Главные события последних часов:

  • Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной.
  • Украина подтвердила выход 264 военных с «Азовстали».
  • Центробанк в пять раз — с 10 до 50 тысяч долларов — увеличил ежемесячный лимит на переводы денег за рубеж.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Харьковская областная администрация после обстрела

16 мая 2022 года
Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Во Львовской области Украины ночью обстреляли военный объект на границе с Польшей, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, объект расположен на территории Яворивского района региона. «Спасибо ПВО за работу!» — написал Козицкий в телеграме.

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что ночью во Львове слышали взрывы. О попадании ракет по городу не сообщалось.

Война в Украине продолжается почти три месяца. Все это время фотограф Петр Каманин снимает Москву и москвичей. Он старается поймать простые и повседневные сюжеты, которые изменились после 24 февраля. Например, поездку в метро, вечернюю подсветку зданий или рекламные вывески. «Медуза» публикует эти снимки с комментарием автора.

Подробнее на «Медузе»

Фотограф Петр Каманин почти три месяца снимает улицы «мирной» Москвы во время войны Вот как изменился город

Подробнее на «Медузе»

Фотограф Петр Каманин почти три месяца снимает улицы «мирной» Москвы во время войны Вот как изменился город

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Глава региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что около 5 утра 17 мая приграничное село Алексеевка в Глушковском районе обстреляли из крупнокалиберного оружия.

По его словам, повреждения получили три частных дома, школа и один автомобиль. Пострадавших нет.

«Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — сказал Старовойт.

Во время войны невозможно оперативно проверить заявления сторон конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.