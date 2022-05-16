«Макдоналдс» уходит из России после 32 лет работы. Бизнес компании будет продан

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила, что уходит из России и продаст свой бизнес в стране. Об этом говорится в заявлении компании.

В компании объяснили решение окончательно уйти с российского рынка гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране «более нецелесообразно и не соответствует ценностям „Макдоналдс“». Ожидается, что убытки от ухода компании с российского рынка могут составить 1,2-1,4 миллиарда долларов.

В рамках процесса выхода из российского бизнеса «Макдоналдс» начнет снимать с ресторанов желтые буквы «М» и другой брендинг. При этом сеть оставит за собой права на товарный знак в России, а рестораны, которые откроют на месте «Макдоналдс», не смогут использовать ее название, логотип и меню.

Покупатель сети ресторанов пока неизвестен. Компания пообещала платить зарплаты сотрудникам до момента завершения продажи, а также стремиться к тому, чтобы они смогли работать с будущим владельцем.

По данным ТАСС, «Макдоналдс» планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня. «McDonaldʼs вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — заявил источник агентства в компании.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В марте «Макдоналдс» объявил о закрытии всех 850 ресторанов на территории России на фоне войны в Украине. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

Как отмечает The New York Times, «Макдоналдс» проработал в России 32 года. Первый ресторан сети открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года.

Читайте также

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

Читайте также

Как изменилась российская экономика за полтора месяца войны? И чего ждать дальше? «Это экономика выживания. В лучшем случае экономика стагнации»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь