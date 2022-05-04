Еврокомиссия анонсировала новые санкции: отказ от российской нефти, запрет на вещание телеканалов и отключение «Сбера» от SWIFT

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против РФ.

В рамках пакета ЕС наложит запрет на импорт российской нефти, а «Сбер» и еще два крупных российских банка будут отключены от SWIFT.

Помимо этого, на территории Евросоюза будет запрещено вещание трех крупных российских телеканалов (фон дер Ляйен не уточнила, каких именно).

Глава Еврокомиссии также анонсировала новые персональные санкции — в частности, под них попадут высокопоставленные офицеры, причастные, по мнению ЕС, к убийствам мирных жителей в Буче.

AFP со ссылкой на проект документа также сообщает, что под персональные санкции попадет патриарх Кирилл.

Новый пакет санкций ЕС станет уже шестым с начала войны в Украине.

Для вступления санкций в силу необходимо, чтобы их утвердили послы всех 27 стран ЕС. Как пишет «Би-би-си», на это, вероятно, уйдет несколько дней.

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