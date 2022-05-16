Российские активы Renault переходят в государственную собственность. На московском заводе «Рено» собираются возобновить производство автомобилей «Москвич»

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Российские активы французской группы Renault переходят в государственную собственность, заявили в Минпромторге РФ.

Так, 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ», которыми владела группа Renault, перейдут Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а 100% акций «Рено Россия» — правительству Москвы. Оставшиеся акции «АвтоВАЗа» сохранит госкорпорация «Ростех».

«Важным условием сделки стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих шести лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России», — сообщили в Минпромторге.

В министерстве добавили, что «АвтоВАЗ» будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах.

«Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, — прокомментировал сделку гендиректор Renault Group Лука де Мео.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти города решили возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Москвич» на московском заводе «Рено», а также сохранить большую часть коллектива предприятия.

«Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — заявил мэр в своем блоге.

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Сумма сделок не раскрывается. В своем пресс-релизе Renault Group отмечает, что по состоянию на конец 2021 года стоимость активов группы в России составила 2,195 миллионов евро. В апреле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что это «будет, условно, сделка «за рубль»».

С 23 марта Renault остановил работу на своем сборочном заводе в Москве, где выпускалась внедорожная модельная линейка, и заявил, что «оценивают доступные варианты с учетом текущей ситуации». 22 апреля источники ТАСС и «Газеты.ру» сообщили, что Renault собирается продать свою долю в «АвтоВАЗе».

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