«Будет, условно, сделка „за рубль“». В правительстве РФ рассказали о планах Renault продать «АвтоВАЗ»

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что французский автоконцерн Renault намерен передать свою 68-процентную долю в «АвтоВАЗе» российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти-шести лет. Об этом пишет «Интерфакс».

Министр утверждает, что Renault решил передать акции компаний «АвтоВАЗа» и «из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России».

Мантуров отметил, что потенциальным получателем акций «АвтоВАЗа» может стать ФГУП . «Наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», — сказал он.

Министр отметил, что продажа доли Renault в «АвтоВАЗе» китайским компаниям не обсуждается (ранее о такой возможности говорил источник ТАСС в госструктурах).

Renault принадлежит почти 68% в «Лада Авто Холдинг» — совместном предприятии с госкорпорацией «Ростех», созданном для управления «АвтоВАЗом».

С 23 марта Renault остановил работу на своем сборочном заводе в Москве, где выпускалась внедорожная модельная линейка, и заявил, что «оценивают доступные варианты с учетом текущей ситуации». 22 апреля источники ТАСС и «Газеты.ру» сообщили, что Renault собирается продать свою долю в «АвтоВАЗе».

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