Война Восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 15 мая можно прочитать здесь.

Главные события последних часов:

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. На заводе «Рено Россия» собираются производить автомобили «Москвич».

Президент Украины назначил нового командующего силами территориальной обороны ВСУ.

Компания Reebok продала сеть своих магазинов в России.

В Харьковской области одно из подразделений территориальной обороны ВСУ оттеснило российские войска и вышло к границе Украины и РФ.

Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. По данным Bloomberg, альянс в своей новой стратегии собирается обозначить Россию как прямую угрозу.

Под контролем Украины осталось около 10% территории Луганской области.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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