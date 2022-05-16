Война Восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 15 мая можно прочитать здесь.
Главные события последних часов:
- Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. На заводе «Рено Россия» собираются производить автомобили «Москвич».
- Президент Украины назначил нового командующего силами территориальной обороны ВСУ.
- Компания Reebok продала сеть своих магазинов в России.
- В Харьковской области одно из подразделений территориальной обороны ВСУ оттеснило российские войска и вышло к границе Украины и РФ.
- Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. По данным Bloomberg, альянс в своей новой стратегии собирается обозначить Россию как прямую угрозу.
- Под контролем Украины осталось около 10% территории Луганской области.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Харьковской области одно из подразделений территориальной обороны ВСУ вышло к государственной границе, оттеснив российские войска. Об этом объявило в ночь на 16 мая Минобороны Украины в фейсбуке.
«227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы», — говорится в сообщении.
Пост сопровождает видео, на котором украинские военные стоят на фоне восстановленного пограничного знака и, в числе прочего, говорят: «Мы дошли, господин президент, мы тут!»
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные подорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком, чтобы «сдержать российское наступление на Северодонецк и Лисичанск».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. В Белгород-Днестровском районе виден дым, по словам местных жителей, работала ПВО.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что украинские военные не выходили из «Азовстали» с белым флагом, пишет УНИАН. Ранее об этом сообщил командир батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР.
«Если доверять источникам оккупантов, то они уже три раза брали всех в плен в Мариуполе», — сказал Андрющенко.
Он также заявил, что российские войска сейчас действуют только по периметру «Азвостали». «Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов», — заявил он.
Информацию о происходящем в зоне боевых действий, которую распространяют представители конфликтующих сторон, оперативно проверить невозможно.
С начала войны в Украине погибли 229 детей, еще 421 ребенок ранен. Такие данные утром 16 мая приводит Офис Генпрокурора Украины.
Днем ранее сообщалось о 227 погибших детях и 420 получивших ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В российских аэропортах могут возникнуть огромные очереди из-за перехода на ручной досмотр пассажиров и багажа, пишет «Коммерсант».
На ручной досмотр, предупредили в ассоциация «Аэропорт», в которую более 30 аэропортов, в том числе Домодедово и Пулково, придется перейти из-за того, что истекают сроки эксплуатации иностранной техники для досмотра.
Производители из-за санкций не будут поставлять новое оборудование в Россию, а наладить производство собственного в короткие сроки невозможно, считают в ассоциации «Аэропорт». В связи с этим члены ассоциации просят Минтранс продлить сроки эксплуатации оборудования для досмотра.
При этом собеседники «Коммерсанта» в некоторых аэропортах указывают, что «устаревание оборудования и выход его из строя не остановят никакие регламенты».
О продолжающихся обстрелах сообщает и глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. По его словам, два человека погибли, еще двое, в том числе 15-летний житель Лисичанска, получили ранения. Повреждены несколько десятков зданий.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Николаев утром 16 мая вновь подвергся обстрелу. Повреждено здание мебельного магазина и припаркованный возле него автомобиль. О пострадавших не сообщается.
Президент Украины сменил командующего силами территориальной обороны ВСУ
Согласно указу, подписанному Владимиром Зеленским 15 мая, пост командующего силами территориальной обороны вместо Юрия Галушкина занял Игорь Танцюра. Ранее Танцюра был заместителем командующего сухопутными войсками ВСУ.
Юрий Галушкин занимал пост командующего силами территориальной обороны с 1 января 2022 года.
Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok сменило владельца
Компания Reebok, приостановившая работу в РФ после начала войны, продала российскую сеть магазинов турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.
Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант», но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше.
Командир батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР заявил, что из «Азовстали» вышли десять украинских военных с белыми флагами.
На данный момент подтверждения этому из других источников не поступало.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Беларусь в рамках начатых ранее учений объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракет на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск вблизи границы, скорее всего, остановит украинские войска, поэтому они не смогут развернуться для поддержки операций на Донбассе.
- Несмотря на ранние предположения, на сегодняшний день белорусские войска не были непосредственно вовлечены в конфликт. Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и наносила ракетные удары с территории Беларуси.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого участия в войне, которое может повлечь за собой западные санкции, ответ со стороны Украины и возможное недовольство белорусских военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
На заводе «Рено Россия», который передают властям Москвы, собираются наладить производство автомобилей под брендом «Москвич», объявил Сергей Собянин.
По словам московского мэра, которые приводит РБК, «на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей».
Утренняя сводка Генштаба Украины
- Противник не прекращает наступление на востоке, сосредоточив основные усилия на Донецком направлении. На Слобожанском направлении российские войска пытаются сдерживать наступление украинских сил к северу от города Харьков и предотвратить их выход к государственной границе Украины.
- Российская авиация продолжает наносить удары по гражданским и военным объектам на востоке страны и промышленным объектам в глубине Украины.
- На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и предпринимает шаги для того, чтобы не допустить переброски подразделений ВСУ на восток.
- На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях российские войска продолжают наступление. На Авдеевском направлении, после нанесенных украинскими силами потерь, противник отошел на ранее занятые позиции.
- В Мариуполе противник основные усилия сосредоточил на блокировке и уничтожении украинских бойцов, находящихся в районе завода «Азовсталь».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Доля в «АвтоВАЗе» перейдет подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг.
«АвтоВАЗ» также будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault в России.
Стоимость своих активов в России Renault в релизе оценил в 2,195 миллиарда евро. Сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России — 1 рубль, сообщает РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
23 февраля четверо харьковчан — участников православного молодежного движения — выехали в четырехдневное паломничество. Они рассчитывали вернуться домой 27 февраля. В пять утра 24 февраля молодые люди вышли из поезда в Киеве и узнали, что началось российское вторжение. С тех пор они живут в одном из мужских монастырей Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области.
Киевская журналистка Ирина, оказавшаяся в том же монастыре, по просьбе «Медузы» рассказывает, как война разрушила жизнь украинцев — и получается ли у них построить новую в монастыре.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.