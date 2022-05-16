Эрдоган: Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, их дипломаты могут и не пытаться нас убеждать

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму», передает Daily Sabah.

Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии не должны приезжать с целью убедить Турцию одобрить их заявку. Сообщается, что дипломаты из обеих стран намерены приехать в Анкару для обсуждения подачи заявки в НАТО с турецкой стороной.

Швеция и Финляндия в середине мая официально объявили, что намерены подать заявку на вступление в НАТО. К решению отказаться от прежней политики нейтралитета их подтолкнуло, согласно официальным заявлениям, вторжение России в Украину.

Для вступления страны в НАТО все члены альянса должны поддержать заявку. Турция заявила, что не станет этого делать, обвинив Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которых Анкара считает террористическими, а также в наложении ограничений на продажу Турции вооружений.

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