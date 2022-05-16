В Кремле к исходу третьего месяца войны собрались главные военные союзники России. Никто из них, кроме Лукашенко, ничего публично не сказал об Украине

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Сергей Бобылев / ТАСС

16 мая в Москве прошла встреча лидеров стран — участниц организации договора о коллективной безопасности ( ). Саммит, проходивший в Кремле, приурочили к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.

На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также Александр Лукашенко. Также на саммит прибыл генсек ОДКБ Станислав Зась.

В открытой части саммита об Украине говорили только Путин и Лукашенко. Российский президент опять заявил о разработке биологического оружия в Украине, а также о «разгуле неонацизма» в этой стране. Александр Лукашенко, в свою очередь, рассказал о «попытке расчленения» Украины и о том, что страна «легла под Запад». Другие участники встречи публично об Украине ничего не сказали.

Путин сообщил, что участники саммита в закрытом режиме обсудят «специальную военную операцию» в Украине: «Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа».

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На саммите не поднимали вопрос об отправке войск ОДКБ в Украину, сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась. «Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал Зась. Власти Казахстана до и сразу после начала «спецоперации» заявляли, что войска ОДКБ не будут воевать в Украине.

На саммите в Москве, сказал Зась, Путин «очень подробно проинформировал» о ходе «спецоперации» в Украине. Генсек ОДКБ не привел другие подробности.

ОДКБ выпустил заявление, в котором не упоминаются Украина и российская «спецоперация». В заявлении среди прочего сказано, что «вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ ». Страны ОДКБ пообещали противодействовать «любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма». Они также подтвердили «готовность налаживать практическое взаимодействие» с НАТО.

В заявлении есть и такая формулировка:

[Страны ОДКБ] серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Кто именно формирует «тенденцию к силовому вмешательству», в заявлении не уточняется.

Путин заявил на саммите, что у России «нет проблем» с Финляндией и Швецией, которые собираются вступить в НАТО. По его словам, присоединение этих стран к альянсу не представляет «непосредственной угрозы» России. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну будем соответствующим образом на это и реагировать», — сказал Путин.

О вступлении Швеции и Финляндии в НАТО также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Швеция и Финляндия 15 мая официально объявили, что подадут заявки на вступление в НАТО. Предполагается, что это произойдет 17 мая. На время рассмотрения заявок, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, НАТО может предоставить Швеции и Финляндии гарантии безопасности, «включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе».

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