Генсек НАТО: Украина может победить. Война идет не так, как планировала Москва

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-встрече военно-политического блока в Берлине, что Украина может победить Россию в войне, сообщает AFP.

«Украина может победить в этой войне. Украинцы отважно защищают свою родину», — сказал он. Обращаясь к членам альянса, он призвал сохранить на прежнем уровне или нарастить поддержку Украины.

«Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, а их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал глава НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО может предоставить гарантии безопасности Финляндии и Швеции, которые собираются подать заявки на членство в альянсе. «Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии», — сказал он.

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