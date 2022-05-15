Швеция и Финляндия официально объявили, что подадут заявки на вступление в НАТО

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15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО.

Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Ожидается, что страны подадут заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе. Если у них не получится подать заявку в один день, то страны сделают это с как можно меньшим временным разрывом.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в Финляндии и Швеции.

По данным Bloomberg, НАТО в своей новой стратегической концепции собираются обозначить действия России как «прямую угрозу». В предыдущей версии концепции, принятой в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, но сейчас эту формулировку уберут.

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