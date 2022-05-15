Bloomberg: НАТО в своей новой стратегии обозначит Россию как прямую угрозу

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Союзники по НАТО в новой стратегической концепции собираются обозначить действия России как , сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова источника в НАТО.

В предыдущей версии концепции, принятой в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, но в новой версии эту формулировку уберут. Собеседник агентства отметил, что НАТО будет готово возобновить отношения с Россией, если поведение Москвы изменится.

Стратегическая концепция НАТО определяет приоритеты альянса на ближайшие годы, ее собираются утвердить на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

В готовящемся документе среди прочего затронут вопрос о том, как лучше поддержать уязвимые страны, расположенные по-соседству с Россией, а также тему отношений Китая и России.

15 мая власти Финляндии официально объявили, что подадут заявку на членство в НАТО. Ожидается, что позднее в воскресенье об аналогичном шаге сообщит Швеция. Президент России Владимир Путин 14 мая сказал в разговоре с президентом Финляндии, что вступление страны в НАТО «было бы ошибочным».

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